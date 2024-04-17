الجامعة العربية: احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة

الوكيل الاخباري -

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أكدت الجامعة العربية أن احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة.وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المعنية بالمُتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها اللواء باتريك جوشات، إن احتواء التدهور المستمر والخطير يبدأ بوضع حد للمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يوميا في غزة.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة في تحدٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وذلك على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد، ولا سيما في الأيام الأخيرة.