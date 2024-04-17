الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل بيان هام من هيئة الطيران المدني للمسافرين الى دول الخليج

حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري في عرب العرامشة

إصابة 7 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ بداية الحرب

36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الجامعة العربية: احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

%19.7 انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 5 آلاف معتقل من القطاع منذ بداية الحرب

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الاثنين المقبل

الأربعاء، 17-04-2024 01:30 م

الجامعة العربية: احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة

ممم


الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية أن احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة.اضافة اعلان


وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المعنية بالمُتابعة والمراقبة الميدانية لتطبيق اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها اللواء باتريك جوشات، إن احتواء التدهور المستمر والخطير يبدأ بوضع حد للمذبحة التي تواصل إسرائيل ارتكابها يوميا في غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة في تحدٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وذلك على خلفية التصعيد الخطير والتوترات الأمنية المتلاحقة على أكثر من صعيد، ولا سيما في الأيام الأخيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مم

7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ بداية الحرب

ححححح

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 5 آلاف معتقل من القطاع منذ بداية الحرب

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى"

99

حماس: إسرائيل تمارس أبشع الجرائم بحق أسرانا

شهداء

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

تفجير2

الاحتلال ينسحب من بيت حانون شمالي غزة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-07 at 3.31.48 PM

الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان على غزة وإعادة إعمار القطاع الصحي

2023-11-10T071123Z_26638116_RC2294AOPEMZ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-ANAESTHETICS_1

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال أعدم أطفالا بمجزرة بمستشفى الشفاء

07414

إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

54411

المرضى المحتجزين بمستشفى الشفاء يصومون لليوم الثاني دون إفطار

images

القسام تستهدف 5 آليات للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

000_33ZU3Y2

اعتقال 61 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة