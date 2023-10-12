الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

كشف تفاصيل استدعاء رئيس الشاباك قبل ساعات من طوفان الأقصى

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

كتائب القسام تعلن قصف بئر السبع برشقة صاروخية

هجوم مسلح في القدس واصابات بين شرطة الاحتلال

الأردنية للطيران : سافر من عمان الى القاهره ابتداء من 127 دينار

الحكومة تصدر قرارا نتيجة الأحداث الراهنة

رشقات صاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة

عاجل

هجوم مسلح في القدس واصابات بين شرطة الاحتلال

الخميس، 12-10-2023 10:46 م

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده جراء صاروخ أطلقه حزب الله

65284b15423604567446c7c4


الوكيل الاخباري- أقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء.

اضافة اعلان

 

وحسب ما نقل الإعلام العبري، فقد "قُتل أمس جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله على الموقع العسكري في عرب العرامشة".

وتمت الإشارة إلى أن "المقاتل هو الرقيب (احتياط) ماتانيا ألستر 22 سنة من سدي إيلان مقاتل في الكتيبة 221 لواء كرملي".

وأمس الأربعاء، أعلن حزب الله في بيان أنه "في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية والتي أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين قمنا باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة".

وأضاف أن "الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح". 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220212125136578650886

الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

E3OFJYQXwAomkcS

بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

6528330e4c59b730c55c2174

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي

652837bc4c59b72d1a533420

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

652800334c59b73e9f59e64e

كشف تفاصيل استدعاء رئيس الشاباك قبل ساعات من طوفان الأقصى

652832e14236045ad570dd1e

الجيش الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية ويصيب ابنها بالرصاص في رام الله

أخبار متعلقة
652837bc4c59b72d1a533420

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

652800334c59b73e9f59e64e

كشف تفاصيل استدعاء رئيس الشاباك قبل ساعات من طوفان الأقصى

652800334c59b73e9f59e64e

مقتل رقيب إسرائيلي خلال اشتباكات في غلاف غزة

61318_20_1696870724

أبو عبيدة: نتوعد العدو الإسرائيلي بثمن باهظ

6526cfbb42360476272c00f4

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو

ةةة

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة