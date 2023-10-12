الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده جراء صاروخ أطلقه حزب الله

الوكيل الاخباري- أقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء.

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وحسب ما نقل الإعلام العبري، فقد "قُتل أمس جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله على الموقع العسكري في عرب العرامشة".



وتمت الإشارة إلى أن "المقاتل هو الرقيب (احتياط) ماتانيا ألستر 22 سنة من سدي إيلان مقاتل في الكتيبة 221 لواء كرملي".



وأمس الأربعاء، أعلن حزب الله في بيان أنه "في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية والتي أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين قمنا باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة".



وأضاف أن "الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

روسيا اليوم