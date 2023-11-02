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الخميس، 02-11-2023 12:23 م

الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى نصر الله قبيل خطابه المرتقب

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الوكيل الإخباري- وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قبيل خطابه المرتقب يوم غد الجمعة، قائلا: "نحن جاهزون".

وفي إيجازه الصحافي اليومي، توجه هاغاري  إلى نصرالله، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للرد بقوة على أي شخص يحاول تقويض الوضع الأمني في الشمال"، مشددا على "أننا مستعدون بقوة على الحدود الشمالية".

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وأشار إلى أنه حتى الساعة الأخيرة هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع على الحدود اللبنانية أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، مبينا أن "الفرق على الحدود تعرضت لهجوم أيضا في الساعة الماضية".


يذكر أن كلمة نصرالله مرتقبة بشكل كبير، في ظل الصمت الذي التزمه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.


وقد رجحت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أن يتجاوز عدد المشاهدين للخطاب عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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