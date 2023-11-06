الحرب على غزة تدخل يومها الـ 31 والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

الوكيل الإخباري - دخلت الحرب على غزة يومها الـ31 على التوالي، في الوقت الذي يكثف فيه الاحتلال القصف المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.



وشهدت مدينة غزة الليلة الماضية وفجر الاثنين، غارات غير مسبوقة، تزامنا مع قطع قوات الاحتلال الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9770 شهيداً، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



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وتاليا اهم التطورات:

- جيش الاحتلال يُقر بمقتل جندي وإصابة آخر في المعركة شمال قطاع غزة، ويعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 348 قتيلا



- 15 شهيدا جراء قصف منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح



- استهدف مربعات سكنية في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة



- القناة 7 العبرية: 12 صاروخا سقطت على كريات شمونة وسببت قطعا جزئيا للتيار الكهربائي



- شهيدان وإصابات جراء استهداف منزل في مخيم جباليا بقطاع غزة

