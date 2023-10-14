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السبت، 14-10-2023 11:58 م

الصحة الفلسطينية تقرر عدم الاستجابة للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في غزة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عدم استجابتها للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في قطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 تشرين الأول.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "لن نستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات وموقفنا الأخلاقي يلزمنا بمواصلة العمل، وقررنا البقاء في أماكننا ومواصلة العمل ولن نترك المستشفيات حتى لو هدمت فوق رؤوسنا".

وقال إن ما يحدث حاليا هو حرب إبادة ضد غزة على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكناً، مستشهداً بإبادة 55 عائلة فلسطينية بالكامل في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وطالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على إخراج الجرحى والمرضى عبر ممر آمن لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وقال إن كارثة ستقع في قطاع غزة في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2228 شهيدا و8744 إصابة معظمهم من النساء والأطفال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بخروج مستشفيين عن الخدمة وجزء من اثنين آخرين بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت، التي دعت إلى توفير حماية دولية للطواقم الطبية في القطاع المحاصر.

 




 

 


 

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