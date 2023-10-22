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الأحد، 22-10-2023 01:03 م

الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام

ننن


الوكيل الاخباري - وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إلغاء وزارة الإعلام بعد استقالة الوزيرة غاليت ديستل الأسبوع الماضي، وتحويل أموال الوزارة إلى إعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة.

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وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي (واينت)، إن الحكومة وافقت على تحويل موازنة الوزارة والبالغة 23.8 مليون شيكل لإعادة تأهيل المستوطنات حول غزة.


وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أفادت باستقالة وزيرة الإعلام في حكومة نتنياهو غاليت ديستل من منصبها، في اليوم السادس من عملية "طوفان الأقصى".


وكان الكنيست صادق سابقا على "حكومة الطوارئ"، انضم إليها حزب "معسكر الدولة" بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، والوزير السابق جدعون ساعر.

 

بترا


 




 

 


 

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