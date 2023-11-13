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الإثنين، 13-11-2023 02:26 م

الحكومة الفلسطينية تدعو أهالي غزة للعودة إلى بيوتهم التي شردوا منها

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الاثنين، رفضه إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة، داعيا إلى عودة الأهالي إلى بيوتهم التي شردوا منها.

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وطالب اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات، ومشددا على فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.


وشدد اشتية على إيصال المساعدات وتحدي سلطات الاحتلال، قائلا:" فلا يعقل أن تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات والناس جياع، والمرضى بلا دواء، والجرحى يموتون الواحد تلو الآخر"


وأضاف : أن تجعل إسرائيل من مستشفى الشفاء على أنه عاصمة غزة، وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل الجرحى والمرضى، والأطباء والمسعفين".

 

صفا


 




 

 


 

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