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صحة غزة: شمال القطاع بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق

الإثنين، 20-11-2023 11:43 م

الخارجية الأميركية: لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة ونحن بحاجة لمرحلة انتقالية بقيادة فلسطينية.

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وقالت الخارجية الأميركية إننا نريد فترات طويلة لوقف إطلاق النار بغزة ومزيدا من المساعدات الإنسانية تدخل للقطاع.

 

وأضافت: لا نحن ولا إسرائيل ينبغي أن نفرض شكل الحكم في غزة، وحماس لن تكون جزءا من هذه العملية.


وأشارت إلى أنها أبلغت إسرائيل أن عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة غير مقبول، لافتة إلى أننا نريد خطوات إسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين.

 

وبيّنت أن ما يزيد قليلا عن 1200 أميركي وحاصل على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم لا يزالون في غزة.

 




 

 


 

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