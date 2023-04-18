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الثلاثاء، 18-04-2023 12:51 م

الخارجية الفلسطينية: الزحف نحو الأقصى يؤكد فشل سياسة الاحتلال التهويدية

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن زحف الفلسطينيين نحو القدس ومقدساتها وتحديدا المسجد الأقصى المبارك، ونحو الحرم الإبراهيمي الشريف، دليل قاطع على فشل سياسة الاحتلال ومخططاته التهويدية.

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وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه ومقدساته رغم جبروت الاحتلال وعقوباته الجماعية المخالفة للقانون الدولي، معبرة عن استيائها من تراخي المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.


وطالبت الوزارة بإجراءات دولية فاعله لردع الاحتلال وإجباره على وقف تغوله على شعبنا، في حين إقدام سلطات الاحتلال على إجبار المصلين والمعتكفين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف على مغادرته من خلال إغلاق بواباته والاعتداء على المواطنين في محيطه.


بترا


 




 

 


 

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