الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها واستعدادها للمنخفض الجوي

طائرة مساعدات طبية مصرية تصل إلى الأردن

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس المصري

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

ايعاز حكومي تحسبا للأحوال الجوية

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

نقابة المحروقات لـ الوكيل: الظروف الجوية رفعت الطلب على الغاز والكاز

نقابة المخابز لـ الوكيل: لا تهافت على شراء الخبز

التربية للوكيل : حالتان سيعود فيهما التعليم عن بُعد بشكل الزامي

الخصاونة: نأمل أن يتم البدء بإجراء انتخابات النقابات آذار المقبل

الإثنين، 18-01-2021 01:33 م

الخارجية الفلسطينية تستنكر تواصل اعتداءات المستوطنين المتطرفين

EnlssqDW4AEF0y6 (Custom)


الوكيل الاخباري - استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية مهاجمة المستوطنين المتطرفين، لقرية مادما جنوب نابلس، أمس، ومحاولة اختطاف الطفلة حلا مشهور القط (11 عاما) بعد الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بجروح في رأسها ووجهها.

اضافة اعلان

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، إن "اختطاف الفلسطينيين، والاستيلاء على أرضهم، تسيطر على مفاصل الحكم لدى سلطات الاحتلال، وتتغذى وتنتشر من خلال ايديولوجيا يمينية متطرفة"، مشيرة إلى أن "هذه السياسة تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو الى الحكم عام 2009، وتتكرر مشاهد الاستهتار الاسرائيلي بحياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته يوميا وعلى مدار الساعة، وتتعامل معه ومع مقومات وجوده الانساني في وطنه كأشياء زائدة، أو ميدان للتدريب والرماية".


واوضحت أن هذه العقلية هي التي تخطط وتنفذ عملية الاستيلاء على الأراضي، لصالح المستوطنات، وتهدم وتحرق المنازل والمنشآت، وذاتها التي تغلق الحرم الابراهيمي الشريف أمام المصلين، وكذلك تعتدي على المسجد الاقصى المبارك، معربة عن استغرابها من قدرة المجتمع الدولي على التعايش والتأقلم مع هذه المأساة التي تتكرر بشكل يومي، على مرأى ومسمع من العالم، الذي يرفع راية حقوق الانسان والقانون الدولي ومحاربة القوى الظلامية وفي مقدمتها الاحتلال ويتغنى بها.


واستنكرت الخارجية سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضايا الدولية، الذي لا ينتصر للحق الفلسطيني، وفقا لمبادئه وقوانينه المعلنة.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

الاحتلال يعتقل فلسطينيين غرب رام الله

-2022313564 (Custom)

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

1

طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة

33

مستوطنون يصيبون طفلة بجروح ويحاولون اختطافها

66

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

5555

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في جنوب الخليل

أخبار متعلقة
19d8d10df56623a942151937637b7482 (Custom)

إصابات إثر اعتداء المستوطنين على مزارعين شرق نابلس

bVRy3

مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون جنوب نابلس

03090222673357867137171037175281

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من سبسطية

46a15df5-5f60-46b6-9222-f388cd9f1e02

أهالي برقة يتصدون لهجوم مستوطنين في نابلس

Salfit_6-2018

مستوطنون يحتشدون شمال سلفيت

مست

مستوطنون يهاجمون منازلا بالقدس