"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام الشاب فوزي مخالفة

الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم السبت، بتحقيق دولي في جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي للشاب فوزي مخالفة من بلدة سبسطية في نابلس، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة.

اضافة اعلان



وحملت الوزارة في بيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها في بلدة سبسطية بنابلس، وأسفرت عن استشهاد الشاب مخالفة، واصابة واعتقال زميله محمد مخيمر.



واعتبرت هذه الجريمة امتدادًا لاستهداف سبسطية، ومواطنيها، ومنطقتها الأثرية، ونتيجة للتسهيلات التي تمنحها حكومة الاحتلال لجنودها لإطلاق النار على الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية، والتدريب وقتلهم بدم بارد.

صفا