إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.





وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن فلسطينيان أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرقبة والكتف، والآخر في الخاصرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس.





وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم: عامر المصري، وعبد الله بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني من مخيم عسكر، كما فتشت عددا آخر من منازل الفلسطينيين في المنطقة.

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