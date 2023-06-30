إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس

الوكيل الاخباري - أصيب مواطن فلسطيني نتيجة السقوط، وآخر بالاختناق نتيجة استنشاقه الغاز السام المسيل للدموع، فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس.





وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، فيما أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها قدمت العلاج لمواطن نتيجة سقوطه خلال المواجهات، ولآخر نتيجة استنشاقه الغاز السام.





وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وكفر قليل جنوبا، ودارت مواجهات مع الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لها.

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