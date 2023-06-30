الجمعة 30-06-2023
الوكيل الاخباري

الاوقاف: بدء عودة الحجاج الأردنيين اليوم

المتعجلون من الحجاج يبدأون رمي الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

بعد انتشال حطام الغواصة .. مفاجأة مدوية لأهالي ضحايا "تيتان"

الأردن يشارك في أعمال الدورة 43 لمؤتمر "الفاو" غداً

إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس

وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة إثر تعرضها لحادث سير

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر

فعاليات مهرجان صيف الأردن تستمر اليوم وغدا

إجراء صيانة عامة لموقع ومرافق تلفريك عجلون بسبب إقبال الزوار

الين الياباني واليوان الصيني ينخفضان لأدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الجمعة، 30-06-2023 11:27 ص

إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية بورين جنوب نابلس

احتلال٨


الوكيل الاخباري - أصيب مواطن فلسطيني نتيجة السقوط، وآخر بالاختناق نتيجة استنشاقه الغاز السام المسيل للدموع، فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس.


وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، فيما أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها قدمت العلاج لمواطن نتيجة سقوطه خلال المواجهات، ولآخر نتيجة استنشاقه الغاز السام.


وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وكفر قليل جنوبا، ودارت مواجهات مع الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لها.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٣٣

وفاة حاجة فلسطينية في مكة المكرمة إثر تعرضها لحادث سير

620232917412275923782

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتطلق الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين

اح

5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد

٢٢

100 الف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

347fc1c9-38df-46e8-ad0d-89fb51dec69f.jpg-ccb6230b-dec6-46eb-b32d-d8a9ea2d3ffc.jpg-5b43783c-1e88-430a-b9de-f377aee57ae8

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين شمال غرب أريحا

06121272863549848833876855303308

الأسير عبد عبيد من عرابة يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

أخبار متعلقة
اسعاف 5

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس

احتلال 9

الاحتلال يقتحم بلدتين في جنين

احتلال جزاج

الاحتلال يغلق حاجز في نابلس

احتلال

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

اسعاف فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

احتلال 4

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس