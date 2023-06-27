الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

اصابتان و6 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

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الثلاثاء، 27-06-2023 09:24 ص

اصابتان و6 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال نابلس

اسعاف ٢


الوكيل الاخباري - أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بشظية، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء لمدينة نابلس.


وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن الفلسطيني أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أحياء عدة في نابلس، وسط اطلاق نار وقنابل صوت وغاز، واعتقلت ستة فلسطينيين من منازلهم بعد أن فتشتها، وهم: بهاء الطقطوق من منطقة الضاحية، والصحفي محمد أنور منى من زواتا، وحمزة الجرف، وخليل مرشود من مخيم بلاطة، وحمزة جعارة من شارع القدس، وماجد النوري من شارع سفيان.

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وفا


 




 

 


 

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