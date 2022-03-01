الخليل: إصابة عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق

الوكيل الإخباري-أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب عدة مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

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وقال مراسل "وفا" في الخليل: أصيب العشرات من الطلبة والمعلمين في مدارس، طارق بن زياد الثانوية، والخليل الأساسية، والهاجرية، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وعلى الفور عولجوا ميدانيا.



وفا

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