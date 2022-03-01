الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

الثلاثاء، 01-03-2022 12:13 م

الخليل: إصابة عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق

1-1552459002-jpg-72505857645124708


الوكيل الإخباري-أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب عدة مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

اضافة اعلان


وقال مراسل "وفا" في الخليل: أصيب العشرات من الطلبة والمعلمين في مدارس، طارق بن زياد الثانوية، والخليل الأساسية، والهاجرية، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وعلى الفور عولجوا ميدانيا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
QHwhO

الاحتلال يحكم على أسيرين من جنين بالسجن عامين ونصف وغرامة مالية

ed7UA

شرطة الاحتلال تعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ48

73d7cc65178072a9d8b33042c3c5797b

مستوطنون يشقون طريقا استيطانية غرب الخليل

330ei

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

zJ3ja

قوات القمع تقتحم قسم (22) في عوفر واندلاع مواجهات مع الأسرى

18-1586426334-jpg-1586426334.wm

60 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

أخبار متعلقة
N3lpjeWtqiKRcbNcx3ZFKElAJ4B2htWoa9Tuji2L

إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة فلسطينيين في الخليل

9999162089

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة الخضر

220219164834874075518

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

احتلال5

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من بيت لحم

احتلال 4

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة قلقيلية

Y7Km0

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا