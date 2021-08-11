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الأربعاء، 11-08-2021 04:45 م

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة عقب مواجهات واعتداءات للمستوطنين على المواطنين قرب الحرم الابراهيمي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة نهيل أبو عيشة، ويزن يسري طه، وأكرم فخري مسودة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال هاجمت تجمعا للمواطنين قرب الحرم الإبراهيمي احتجاجا على حفريات الاحتلال وانتهاكاته، بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، بينما اعتدى المستوطنون على المواطنين داخل المحلات التجارية القريبة من الحرم.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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