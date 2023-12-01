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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر خريطة لمناطق يطلب إخلاءها في قطاع غزة

الجمعة، 01-12-2023 08:00 م

الدفاع المدني بغزة: انتشلنا 300 شهيد بفترة التهدئة والاحتلال يرتكب مجازر جديدة

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، ان الاحتلال الاسرائيلي اليوم ركز بشكل خاص على استهداف المدنيين وممتلكاتهم.

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وأشار بصل إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية، حيث بلغ عدد الشهداء نحو 10 أشخاص.


وأبرز بصل حالات مأساوية أخرى، بما في ذلك استشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة جراء غارة في شارع صلاح الدين، وذلك رغم حملهم راية بيضاء كرمز للهدنة.

 

وأوضح أن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم خلال فترة التهدئة وصل إلى أكثر من 300 شهيد.


وفي سياق متصل، أبلغ بصل عن تكبد فرق الدفاع المدني خسائر فادحة، حيث استشهد أكثر من 25 من أفرادهم وأصيب نحو 100 آخرين منذ بداية الاعتداءات في 7 أكتوبر.

 

وناشد بصل إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة للمساعدة في التعامل مع التحديات الطارئة.


وفي ختام تصريحه، أكد بصل أن الدفاع المدني في غزة لم يتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى القطاع خلال فترة التهدئة، مما يعكس تدهور الوضع الإنساني والنقص الكبير في الإمدادات والدعم الطبي.



 




 

 


 

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