15 شهيدا في قصف طيران الاحتلال لمنزلين في غزة

الوكيل الاخباري- استشهد 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة غزة.



وأفاد مصدر، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين على الأقل في قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة الشمعة بحي الزيتون في مدينة غزة، كما استشهد ستة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف منزل لعائلة الغول في حي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.



كما أفاد المصدر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء غارة استهدفت منزلا شمال مدينة غزة.



وفي سياق متصل، انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ، جثامين أربعة شهداء شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس.

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وأفاد المصدر بأن الجثامين تعود لأربعة مزارعين، استشهدوا جراء إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وقصف مدفعية الاحتلال المستمر على المنطقة.



كما أعلن عن استشهاد الصحفي محمد البياري، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

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