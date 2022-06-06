الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للاقصى

الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، "أصبحت غزوا وليست زيارة، وهي مرفوضة ومدانة".

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وأكد أبو ردينة، في بيان، اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، محذرا من أن استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر.



وشدد على أن محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.



ودعا الإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار الاحتلال على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.



وأشار إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، باتت تشكل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بجرائمها.

بترا