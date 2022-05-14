قبل أيام من استشهادها.. هذه آخر تغريدة لشيرين أبو عاقلة

الوكيل الاخباري- رحلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، الأربعاء الماضي، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أودت بحياتها خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين، في حدث هز العالم.





وخصصت أبو عاقلة حسابها الشخصي بموقع تويتر، لتغطية الأخبار والقصص من فلسطين، لكنها لم تستخدم الحساب بشكل يومي.



وتعود آخر "تغريدة" لشيرين أبو عاقلة على موقع تويتر، يوم 5 مايو، أي قبل أقل من أسبوع من استشهادها، سبقتها تغريدة "معايدة" في 2 مايو بمناسبة عيد الفطر.



وفي آخر تغريدة لها على تويتر، نشرت شيرين صورة لامرأة تدعى "أم كريم"، وهي امرأة مسنة كانت بانتظار خروج ابنها الأسير لمدة 39 عاما، لكنها توفيت قبل خروجه بـ8 أشهر فقط، وفقا لأبو عاقلة.

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كريم اعتقل في كانون الثاني من عام ١٩٨٣، ومن المقرر الافراج عنه بعد ٨ شهور. توفيت والدة الأسير كريم يونس، بعد ان امضت ٣٩ عاما تنتظر عودته وخروجه من الأسر.كريم اعتقل في كانون الثاني من عام ١٩٨٣، ومن المقرر الافراج عنه بعد ٨ شهور. pic.twitter.com/6LKdFw9SqV May 5, 2022

سكاي نيوز