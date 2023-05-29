الرئاسة الفلسطينية: جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

الوكيل الإخباري - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت عام 2005 "مدان ومرفوض"، مشيرا إلى أن قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) اعتبرت جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي ويجب إزالتها".



وشدد أبو ردينة على أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، سيما الإدارة الأميركية التي رفضت القرار الاسرائيلي الخاص بالعودة إلى مستوطنة "حومش".

اضافة اعلان

بترا