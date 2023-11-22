الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14532 ألف شهيد بينهم 6000 آلاف طفل

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بشمال قطاع غزة

كل ما تود معرفته عن يحيى السنوار الذي أغرق إسرائيل في طوفان الأقصى

الأمن: السيطرة على حريق داخل مصنع في عمان

سرايا القدس: استهدفنا آليات عسكرية وتحشدات صهيونية

الملك يعود إلى أرض الوطن

مستشار بالأونروا: 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا

الملك والرئيس المصري يرحبان بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

فيديو - صفارات الإنذار في إيلات إثر اعتراض صاروخين

الحكومة تقر موازنتها لعام 2024 بدون رفع للضرائب وبنفقات 12.3 مليار دينار

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14532 ألف شهيد بينهم 6000 آلاف طفل

الأربعاء، 22-11-2023 06:17 م

الصحة العالمية: ضغوط هائلة على المستشفيات المتبقية بغزة

1699375013622


الوكيل الإخباري - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن المستشفيات القليلة المتبقية بقطاع غزة، والتي تعمل فقط بصورة جزئية، تتعرض لضغوط هائلة، وتُقدم خدمات طارئة محدودة، الأمر الذي يترك آلاف المرضى عُرضة لأمراض يمكن الوقاية منها نتيجة انقطاع خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة.اضافة اعلان


وأضاف المنظري، "أنه مع توقُّف المرافق الصحية عن العمل بسبب الحرب على غزة أو نقص الموارد، تتضاءل قدرة المنظمة على تقديم الرعاية الصحية للسكان، في الوقت الذي ترتفع فيه احتياجاتهم بشكل كبير".

وأوضح المنظري، خلال إحاطة إعلامية افتراضية، نظّمها المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، لآخر المستجدات الإقليمية بشأن الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان، أن تباطؤ الإمداد بالأدوية والمستلزمات، ونقص الوقود والمياه المأمونة، وتدمير البنية الأساسية، وفقدان الموظفين، أدى إلى إجبار 27 مستشفى من أصل 36 مستشفى على الإغلاق.

وتابع، أنه بدون الحصول على المياه النظيفة أو التخلص الآمن من نفايات الصرف الصحي، يزداد تعرُّض الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مكتظة للإصابة بالمرض، وأن المنظمة تشهد بالفعل زيادة في معدلات الأمراض، والعدوى التنفسية، واليرقان، والعدوى الجلدية، وعدوى مرحلة الطفولة بما في ذلك الحصبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700666742178

البرلمان العربي يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة

c28a9af0-83ef-11ee-bc24-f5b46af8718e

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 14532 ألف شهيد بينهم 6000 آلاف طفل

62282_4_1698660846

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بشمال قطاع غزة

WhatsApp Image 2023-11-22 at 6.54.32 PM

كل ما تود معرفته عن يحيى السنوار الذي أغرق إسرائيل في طوفان الأقصى

ط

سرايا القدس: استهدفنا آليات عسكرية وتحشدات صهيونية

ط

مستشار بالأونروا: 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا

أخبار متعلقة
image (3)

مدير مستشفى الشفاء: 900 مريض و5 آلاف نازح يواجهون الموت المحقق

6538fee7423604539f23aa37

الكويت لمجلس الأمن: فشلتم في وقف انتهاكات إسرائيل

6538c1d34236044f587f9f46

ممثل باكستان بالأمم المتحدة: كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ليس إرهابا

6538b0054c59b73df820a382

"نحن على الجبهة وهو في ميامي".. انتقادات لاذعة لنجل نتنياهو

6537eb9e42360429b429e93c

الأمم المتحدة: نتفاوض مع إسرائيل لإدخال 400 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة

09d2054c-7123-4b5d-b72e-6f7d6ed2da26-1736x1157

صحة غزة تعلن وصول المنظومة الصحية بالقطاع للانهيار الشامل