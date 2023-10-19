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الخميس، 19-10-2023 09:18 ص

الصحة العالمية: 84 ألف امرأة حامل معرضة للخطر في غزة

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الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس ، إن منظمة الصحة العالمية غير قادرة على إيصال المساعدات والإمدادات إلى غزة، مما قد يعرض 84 ألف امرأة حامل للخطر.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، لقناة "سي ان ان "، إن هناك "78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 300 ألف شخص"، وهي متمركزة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، المغلق حاليا.

وأوضحت المتحدثة أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اتفق مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على فتح المعبر، لكن القصف الإسرائيلي جعل الممر غير آمن.

وقالت هاريس: "إنها لعبة انتظار مرعبة ومؤلمة حقا، حيث نريد جميعا المساعدة فقط".

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وأردفت هاريس أن هناك 84 ألف امرأة حامل في غزة، والعديد منهن يلدن كل يوم. وقالت: "الأطفال لا يهتمون بالقنابل، فهي تأتي عندما تأتي".


وأضافت هاريس أن العديد من المستشفيات "توقفت عن العمل بسبب الأضرار المادية نتيجة القصف"، وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 44 هجوما على المستشفيات.

 

 


 




 

 


 

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