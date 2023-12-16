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الصحة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي بمجزرة مستشفى كمال عدوان

السبت، 16-12-2023 08:16 م

الصحة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي بمجزرة مستشفى كمال عدوان

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الوكيل الإخباري - دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بتحقيق دولي في معلومات عن دفن جيش الاحتلال مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

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وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن المعلومات والشهادات من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.


وتابعت الوزيرة الكيلة أن على العالم التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.


وأوضحت وزيرة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية، ما شكل تهديداً جدياً على حياة الجرحى والمرضى، قائلة إن جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.


 




 

 


 

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