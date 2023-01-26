الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و20 إصابة خلال عدوان الاحتلال على جنين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين منذ، صباح اليوم الخميس، 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.



وعرف من الشهداء، الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 عاما، عز الدين ياسين صلاحات 26 عاما.



وأصيب أكثر من 20 شابا برصاص الاحتلال، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.

وهدمت قوات الاحتلال نادي مخيم جنين بالكامل.



وانطلقت مسيرة من أمام مستشفى جنين الحكومي، تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين.



وكان عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى.

من جانب آخر أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية تحسبا من تصعيد محتمل عقب العملية العسكرية في جنين.



من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة ردا على التصعيد في جنين.







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