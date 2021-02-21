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الأحد، 21-02-2021 03:03 م

العثور على مواطنة متوفاة بمنزلها في الخليل

9999103490
تعبيرية


الوكيل الإخباري - فتحت الشرطة والنيابة العامة الفلسطينية ، اليوم الأحد، تحقيقا بوفاة مواطنة (26 عاما)، وجدت داخل منزلها جثة هامدة بمنطقة أم الخير في يطا جنوب الخليل.

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة تفيد بوجود مواطنة متوفاة داخل منزلها، تحركت قوة من الشرطة والمباحث الجنائية برفقة النيابة العامة الى المكان.


وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

 

المصدر : وفا 

 

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