الاحتلال يهدم منزلا في بيت عوا بالخليل

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ودمرت شبكة الكهرباء.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن جرافات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت منزل المواطن نوح ذيب الحروب، في منطقة خلة طه بالبلدة، وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، ويأوي عائلة مكونة من خمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما دمرت قوات الاحتلال شبكة الكهرباء في الخربة، والتي تغذي 10 منازل، وقاموا بتكسير أعمدة الكهرباء.



الجدير ذكره، ان قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن نوح الحروب للمرة الثانية، حيث هدمت منزله الأول الذي يبعد 20 مترا عن المنزل المهدم؛ بحجة البناء بدون تصريح في المنطقة المسماة "ج".



من ناحية أخرى، داهمت الاحتلال، الليلة الماضية، عدة منازل في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، عرف من أصحابها: محمد ريان، ومحمد سليم الحروب، وحسين الحروب، ويسري عبد الجواد الحروب، كما فتشت منزل حسين الورقة من الظاهرية.

المصدر : وفا

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