"الغارديان" تكشف عن شخصين رئيسيين نظما طوفان الأقصى على إسرائيل

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "الغارديان" أن يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، هما المشرفان الأساسيان على تنظيم "طوفان الأقصى" على إسرائيل مطلع أكتوبر الماضي.

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وأفادت الصحيفة: "وفقا لإسرائيل، تم وضع الخطة الدقيقة من قبل رجلين، كانا المنظمين الرئيسيين للهجوم - وهما يحيى السنوار ومحمد الضيف".



وكما تشير الصحيفة، لم يتم بعد تحديد الدور الدقيق لقادة حماس الآخرين في الهجوم على إسرائيل، "لكن من الواضح أن السنوار والضيف لعبا دورا مركزيا في التخطيط له".



ونوهت الصحيفة، بأن الاسم الحقيقي للضيف البالغ من العمر 58 عاما، هو محمد دياب إبراهيم المصري الذي انضم إلى حماس في سن العشرين. ويقال إنه أصيب وربما تعرض للتشويه في إحدى محاولات الاغتيال العديدة التي قامت بها إسرائيل، كما استشهدت زوجته في غارة جوية عام 2014.



وبحسب صحيفة الغارديان، فإن يحيى السنوار البالغ من العمر 61 عاما، هو أحد مؤسسي الحركة، وقضى أكثر من 23 عاما في السجون الإسرائيلية، لكن تم إطلاق سراحه في عام 2011 كجزء من عملية تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في حماس جلعاد شاليط بأكثر من ألف سجين فلسطيني.



وذكرت الصحيفة، أن السنوار قال بعد إطلاق سراحه، إن تجربته علمته أن أسر جنود إسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى.

RT