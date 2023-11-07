الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

جيش الاحتلال يقصف مواقع عدة في لبنان

"القسام" تقصف أسدود وصفارات الإنذار تدوي

غزة: أكثر من 13500 شهيد ومفقود جراء العدوان

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في غزة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن

"الغارديان" تكشف عن شخصين رئيسيين نظما طوفان الأقصى على إسرائيل

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ الصباح لغاية الآن

الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من جمهورية السودان اليوم

عاجل

"القسام" تقصف أسدود وصفارات الإنذار تدوي

الثلاثاء، 07-11-2023 05:29 م

"الغارديان" تكشف عن شخصين رئيسيين نظما طوفان الأقصى على إسرائيل

654a3c684c59b7296b097837


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "الغارديان" أن يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، هما المشرفان الأساسيان على تنظيم "طوفان الأقصى" على إسرائيل مطلع أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان


وأفادت الصحيفة: "وفقا لإسرائيل، تم وضع الخطة الدقيقة من قبل رجلين، كانا المنظمين الرئيسيين للهجوم - وهما يحيى السنوار ومحمد الضيف".

وكما تشير الصحيفة، لم يتم بعد تحديد الدور الدقيق لقادة حماس الآخرين في الهجوم على إسرائيل، "لكن من الواضح أن السنوار والضيف لعبا دورا مركزيا في التخطيط له".


ونوهت الصحيفة، بأن الاسم الحقيقي للضيف البالغ من العمر 58 عاما، هو محمد دياب إبراهيم المصري الذي انضم إلى حماس في سن العشرين. ويقال إنه أصيب وربما تعرض للتشويه في إحدى محاولات الاغتيال العديدة التي قامت بها إسرائيل، كما استشهدت زوجته في غارة جوية عام 2014.


وبحسب صحيفة الغارديان، فإن يحيى السنوار البالغ من العمر 61 عاما، هو أحد مؤسسي الحركة، وقضى أكثر من 23 عاما في السجون الإسرائيلية، لكن تم إطلاق سراحه في عام 2011 كجزء من عملية تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في حماس جلعاد شاليط بأكثر من ألف سجين فلسطيني.


وذكرت الصحيفة، أن السنوار قال بعد إطلاق سراحه، إن تجربته علمته أن أسر جنود إسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

جيش الاحتلال يقصف مواقع عدة في لبنان

654a54424236045f88022ae9

حزب العدالة والتنمية التركي: لا فرق بين عقلية نتنياهو و"داعش"

تتتت

"القسام" تقصف أسدود وصفارات الإنذار تدوي

44

غزة: أكثر من 13500 شهيد ومفقود جراء العدوان

اسعاففف

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

999

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ الصباح لغاية الآن

أخبار متعلقة
65460b7042360419792fdd51

رئيس كولومبيا: الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة جريمة حرب

652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

652a576a4c59b7189c590f0b

وزير الخارجية التركي يبحث في مصر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

65251fcb4c59b73298188835

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة