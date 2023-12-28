القناة 13 العبرية تكشف تفاصيل عرض الاحتلال لعقد صفقة جديدة مع المقاومة

الوكيل الاخباري - ذكرت قناة "13" العبرية اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال قدمت مقترحاً لعقد صفقة جديدة مع المقاومة الفلسطينية عرضت فيه الانسحاب من المناطق المأهولة بالقطاع، إلى جانب السماح بإدخال إعانات إنسانية مع فترة هدنة محددة، مشيرة إلى أن المقترح رفضته "حماس" التي تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

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تقول القناة، إن المقترح كان بوساطة أمريكية وهندية، وتريد تل أبيب في المقابل إطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.



إلى جانب ذلك، عرضت "إسرائيل" وفق القناة نفسها، الزيادة في إدخال الإمدادات الطبية وفتح معابر متعددة لإدخالها نحو القطاع.



وذكرت القناة أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن مصر قدمت إلى "إسرائيل" وحماس صفقة رهائن على 3 مراحل، يتم بموجبها في المرحلة الأولى إطلاق سراح نحو 40 رهينة: النساء والمرضى وكبار السن، مقابل وقف العدوان لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".



وأضافت: "في المرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح الجنود والجثث، في حين ستسمح "إسرائيل" مرة أخرى بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين".



ثم أردفت: "أما المرحلة الثالثة، التي تمثل إشكالية خاصة بالنسبة لإسرائيل، فستتضمن إطلاق سراح الرجال والجنود، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار".



في الجهة المقابلة، تؤكد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضرورة "وقف إطلاق نار شامل في القطاع"، من أجل عقد صفقة مع الاحتلال. عربي بوست