حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" ترسو في مصر لاستقبال الأطفال المصابين من غزة للعلاج

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" رست في مصر، وأنها قد تبدأ في استقبال الأطفال المصابين من غزة لعلاجهم.

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وقال ليكورنو لإذاعة أوروبا 1: "لدينا هذه السفينة، التي تحولت إلى مستشفى ووصلت أمس، وبها 40 سريرا"، مضيفا أنه يأمل أن تبدأ في استقبال المرضى هذا الأسبوع.



وأوضح: إن فريقاً من سبعة مسؤولين عسكريين فرنسيين يتواصل مع السلطات المصرية والإسرائيلية بشأن الترتيبات.



وهذه أول سفينة عسكرية غربية ترسو في مصر منذ بدء الصراع، ورست الاثنين، في العريش على بعد 50 كيلومتراً إلى الغرب من غزة، وهي نقطة تشكل الآن مركزاً للمساعدات الدولية للقطاع.



ويأتي وصول السفينة وسط هدنة في القتال بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس خلال هجوم في السابع من أكتوبر، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



وأتاح وقف إطلاق النار المؤقت الفرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وإطلاق عمليات لإجلاء مدنيين جرحى.

روسيا اليوم