الكويت تمنع مظاهر الاحتفال تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري- وجه مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس بوقف مظاهر الاحتفال في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على موقف الكويت المساند للقضية الفلسطينية.



وذكر مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن القرار يأتي "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الصهيوني، فقد وجه مجلس الوزراء الكويتي ، وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان صهيوني وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

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هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1200 وجرح أكثر من 5600، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.



روسيا اليوم