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"طوفان الأقصى" مستمر لليوم الثالث

الإثنين، 09-10-2023 06:59 ص

"طوفان الأقصى" مستمر لليوم الثالث

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الوكيل الاخباري - مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، لم يتوقف القصف الصاروخي من قطاع غزة.

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من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها السبت.


وأضاف عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه قصف 653 هدفا تابعا لحماس منذ بدء العملية.


وأكدت مصادر باستمرار الاشتباكات بين المقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بمواقع في محيط غزة.


وأفادت بوجود تفجيرات قوية في غزة جراء غارات إسرائيلية جديدة طالت المكان فجر اليوم تبعها قصف مدفعي.


كما لفتت إلى أن الفصائل الفلسطينية استهدفت عسقلان بعشرات الصواريخ.


 




 

 


 

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