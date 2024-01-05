المرصد الأورومتوسطي: 4 % من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود

الوكيل الاخباري -

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قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من 90 ألف شخص، باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" ضدهم شهرها الرابع على التوالي.وأبرز المرصد الأورومتوسطي على موقعه الإلكتروني، أن هجمات "إسرائيل" المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول الماضي، بنهجٍ يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا مكانًا غير صالحٍ للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30676 فلسطينيًا حتى مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن 28201 من الشهداء جراء الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12040 طفلًا، و 6103 امرأة، و241 عاملًا في المجال الصحي، فيما أصيب 58960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.