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الأربعاء، 27-04-2022 02:45 م

المعتقل المقدسي إسحق عرفة يدخل عامه الـ11 في الأسر

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الوكيل الإخباري-دخل المعتقل المقدسي إسحق طاهر صلاح عرفة (33 عاما)، من حي رأس العامود في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، عامه الـ11 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال أصدرت سابقا حكما بحق المعتقل عرفه بالسجن مدى الحياة، ليتنقل بعدها بين عدة معتقلات، وهو يقبع الآن في سجن "شطة".


وأضافت أنه تم سحب الهوية المقدسية من المعتقل عرفة، كوسيلة انتقامية وعقابية، وهذه الحالة رقم 13، ما يؤكد النزعة العنصرية لدى حكومة الاحتلال.

 

وفا

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