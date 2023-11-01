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الأربعاء، 01-11-2023 02:47 م

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الهجمات الإسرائيلية انتهاك لمبادئ القانون الدولي

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الوكيل الإخباري- أفادت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إليزابيث تروسيل، أن الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

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وأضافت تروسيل في تصريحات صحفية أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد وثقت جرائمًا إسرائيلية ضد الإنسانية في الحرب على غزة، وستستمر في توثيق هذه الانتهاكات ضد الإنسانية.


وأعربت تروسيل عن قلق المفوضية بشأن عدد المدنيين الذين استشهدوا جراء الحرب في غزة، وخاصة الأطفال، قائلة: "كثير من الضحايا في غزة هم أطفال، وهذا يثير قلقًا بالغًا."


وناشدت تروسيل بإطلاق سراح الرهائن لدى حماس، قائلة: "نحث جميع أطراف الصراع على الامتثال لقوانين الحرب."


 




 

 


 

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