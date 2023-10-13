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الجمعة، 13-10-2023 08:12 م

هيومن رايتس: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض بقصف لبنان وغزة

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، موضحة أن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

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وبسبب آثاره الحارقة، من المفترض أن يكون استخدام الفسفور في الحرب خاضعاً لرقابة صارمة بموجب القانون الدولي، ولا يتم تصنيفه كسلاح كيميائي بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.


وعند استخدامه كسلاح، يمكن أن يتسبب في سقوط نيران على الأهداف، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار عشوائية. 


يشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" قالت أمس، إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان في العاشر من تشرين الأول وغزة في 11 تشرين الأول تظهر "انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".


 




 

 


 

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