الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

الأربعاء، 06-12-2023 09:01 ص

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد"

6570069a42360475986a1bab


الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي البلاد، مشيرة الى أن الاستهداف تم بواسطة طائرة مسيرة.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

اضافة اعلان


يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت ليلة الأحد الماضي، مقتل 5 من مقاتليها باستهداف أمريكي في كركوك. 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6531101f081c0

الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

ةةة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

218912

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

400879

قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

1220235165929596601736

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين بينهم طفل ويغلق مطبعة في الخليل

112023209848564467941

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
254444

قصف متجدد على محيط مستشفى الشفاء وساحاته

20230213064923

انفجارات واشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة

WhatsApp Image 2023-11-11 at 10.57.50 PM

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى

WhatsApp Image 2023-11-09 at 7.45.41 PM

شهداء وجرحى بقصف على محيط المستشفى الإندونيسي بغزة

WhatsApp Image 2023-11-09 at 5.13.25 PM

10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء بغزة

6528c2d3423604237304dcda (1)

19 شهيدا في مجزرة جديدة بمخيم جباليا