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الأحد، 08-10-2023 11:42 م

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة كبيرة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين

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الوكيل الاخباري- أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أسر مجموعة كبيرة جديدة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين، ونقلهم إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وأشار في كلمة صوتية مسجلة، إلى استمرار معركة طوفان الأقصى في كل محاور القتال، وتمكن المقاومين من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخوض اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من القوات الإسرائيلية.

وقال إن القوات لا تزال موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم، وتحدث عن تمكن المقاتلين من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتها والإجهاز على عدد كبير من القوات الإسرائيلية.

وأضاف أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا اليوم من اقتياد عدد كبير من أسرى من قوات العدو إلى قطاع غزة ... وتمكن مقاتلونا من توثيق قتل العدو لعدد من أسراه".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأطلقت عليها عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عددا كبيرا من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وتسلل عدد من عناصر الكتائب جوا وبرا وبحرا إلى أراضٍ تحتلها إسرائيل.

 




 

 


 

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