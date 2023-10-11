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الأربعاء، 11-10-2023 11:35 ص

المقاومة تكشف مصير جيش الاحتلال في حال الاجتياح البري

م


الوكيل الاخباري - أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية أنها تعدّ نفسها لمعركة طويلة الأمد مع قوات الاحتلال ولديها كل الإمكانيات اللازمة لذلك.

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وأضاف المصدر لقناة "الميادين" الأربعاء أن "مقاتلينا ما زالوا في كامل جهوزيتهم القتالية وما زالوا ينفذون مهام هجومية في قلب مستعمرات العدو".


وقال المصدر: "في حال أقدم العدو على اجتياح بري لقطاع غزة فهو يضحي فعلياً بنصف جيشه".


وأضاف: "️لدينا إشراف معلوماتي على كل تحركات العدو حتى تلك التي تجري داخل مواقعه العسكرية".


واختتم بالقول: نعمل وفق خطط عمليات معدّة مسبقاً ومن خلال تنسيق كامل مع غرفة عمليات محور المقاومة.

 

 


 




 

 


 

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