المقاومة تكشف مصير جيش الاحتلال في حال الاجتياح البري

الوكيل الاخباري - أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية أنها تعدّ نفسها لمعركة طويلة الأمد مع قوات الاحتلال ولديها كل الإمكانيات اللازمة لذلك.

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وأضاف المصدر لقناة "الميادين" الأربعاء أن "مقاتلينا ما زالوا في كامل جهوزيتهم القتالية وما زالوا ينفذون مهام هجومية في قلب مستعمرات العدو".



وقال المصدر: "في حال أقدم العدو على اجتياح بري لقطاع غزة فهو يضحي فعلياً بنصف جيشه".



وأضاف: "️لدينا إشراف معلوماتي على كل تحركات العدو حتى تلك التي تجري داخل مواقعه العسكرية".



واختتم بالقول: نعمل وفق خطط عمليات معدّة مسبقاً ومن خلال تنسيق كامل مع غرفة عمليات محور المقاومة.