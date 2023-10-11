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الأربعاء، 11-10-2023 07:06 ص

الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات.. غزة تطلق نداء استغاثة عاجل

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الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

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وأضاف " أمام هذا الواقع الذي يهدد حياة أكثر من 2.3 مليون إنسان، فإننا نطلق  نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال."


ويعاني سكان قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، وازدادت تلك المعاناة مع تشديد سلطات الاحتلال من حصارها بعد المواجهة الجارية مع المقاومة الفلسطينية في غزة بالتزامن مع قصف مكثف خلف أكثر من 900 شهيد و4500 جريح.


 




 

 


 

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