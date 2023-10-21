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السبت، 21-10-2023 11:07 ص

المكتب الإعلامي بغزة: قافلة المساعدات لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع

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الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة:" إنه تزامنا مع بدء دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح، فإننا ننتظر أن تقوم وكالة "الأونروا" بواجبها في توجيه هذه الاحتياجات لمستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة".

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وحذر المكتب، في بيان له اليوم، من أن هذه القافلة المحدودة لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، ومن المهم تدشين ممر آمن يعمل على مدار الساعة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل، ويسمح بخروج الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية المناسبة في ضوء تعذر تقديمها من المنظومة الصحية حاليا.

وأكد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال كافة الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخدماتية والإنسانية بصورة عاجلة في ضوء قرب نفاد الوقود واستنزاف مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية ووصوله للمستوى الأدنى، وشح المواد الغذائية وانعدام الكهرباء.

 




 

 


 

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