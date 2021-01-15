الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

الوكيل الاخباري -

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أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه لمرسوم الرئيس محمود عباس الذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق الشعب في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.وأضاف أن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني وقيادتهم بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب وتحصينه لإفشال المؤامرات التي تحاك ضدهم ومشروعهم الوطني.