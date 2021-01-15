الجمعة 15-01-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصيب شابا جنوب نابلس

الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

حماس ترحب بإصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات

وفاة عامل وافد بصعقة كهربائية في الكرك

قرار عاجل من واتسآب عقب احتجاجات المستخدمين

منظمة الصحة العالمية تعارض حاليا طلب شهادة تلقيح كشرط للسفر الدولي

عباس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات

تدهور مركبة داخل البحر الميت - صورة

وزارة التربية: دوام سبت لـ 84 مدرسة خلال الفصل الثاني

%4.13 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الجمعة

الجمعة، 15-01-2021 11:29 م

الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

1202114142922243066274


الوكيل الاخباري - أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه لمرسوم الرئيس محمود عباس الذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.
اضافة اعلان

وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق الشعب في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني وقيادتهم بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب وتحصينه لإفشال المؤامرات التي تحاك ضدهم ومشروعهم الوطني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202010133737856433500

حماس ترحب بإصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات

1202111122328315352853

عباس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات

110

فلسطين تطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال

10

تطورات جديدة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

000

مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى

هه

الاحتلال يأخذ قياسات وينفذ أعمال مسح في المسجد الأقصى وقبة الصخرة

أخبار متعلقة
11202010133737856433500

حماس ترحب بإصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات

1202111122328315352853

عباس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات

110

فلسطين تطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال

33

فلسطين تدين استمرار الاحتلال بمنع منح تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان

aa2c9d40-6e75-4a7a-bc6a-c789fdf9be53

اشتية يبحث مع القنصل البريطاني العام آخر المستجدات السياسية