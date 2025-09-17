الأربعاء 2025-09-17 08:06 ص
 

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون غزي يرفضون النزوح القسري

غزة
 
الأربعاء، 17-09-2025 06:55 ص
الوكيل الإخباري-   أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من مليون فلسطيني لا يزالون متجذرين في مدينة غزة وشمالها، ويرفضون قطعاً النزوح نحو الجنوب.اضافة اعلان


وأوضح المكتب أن طواقمه رصدت خلال الأيام الماضية مغادرة أكثر من مليون مواطن منازلهم تحت وطأة القصف، وسجّلت أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر أمس الثلاثاء، بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
 
 
