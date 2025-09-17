المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون غزي يرفضون النزوح القسري

وأوضح المكتب أن طواقمه رصدت خلال الأيام الماضية مغادرة أكثر من مليون مواطن منازلهم تحت وطأة القصف، وسجّلت أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر أمس الثلاثاء، بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
-
