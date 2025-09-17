الأربعاء 2025-09-17 05:51 ص
 

رويترز: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

علم فلسطين
علم فلسطين
 
الأربعاء، 17-09-2025 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة أساهي اليابانية ، نقلاً عن مصادر حكومية لم تُسمّها، أن اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، وأن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيتغيّب عن اجتماع في هذا الشأن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.اضافة اعلان


ويتعارض موقف اليابان مع خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.

ويتوافق الموقف الياباني مع الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، التي ترفض فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

زظائف

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي في الحكومة -أسماء

كندا: الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة "مروع"

فلسطين كندا: الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة "مروع"

علم فلسطين

فلسطين رويترز: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

ا

طب وصحة النساء والسكري.. أي نوع من العلاج الهرموني هو الأنسب؟

م

فلسطين جيش الاحتلال يعرض على الحكومة جميع تداعيات اجتياح مدينة غزة

ا

أسواق ومال اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات

ا

أخبار محلية أنشطة متنوعة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي

ا

أخبار محلية صدور معدل نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025



 
 





الأكثر مشاهدة