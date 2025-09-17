رويترز: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

05:18 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة أساهي اليابانية ، نقلاً عن مصادر حكومية لم تُسمّها، أن اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، وأن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيتغيّب عن اجتماع في هذا الشأن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. اضافة اعلان





ويتعارض موقف اليابان مع خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.



ويتوافق الموقف الياباني مع الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، التي ترفض فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية.