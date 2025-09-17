الأربعاء 2025-09-17 05:51 ص
 

كندا: الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة "مروع"

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة
 
الأربعاء، 17-09-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   وصفت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء، الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة بأنه "مروّع".اضافة اعلان


وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "إنه (الهجوم) يُفاقم الأزمة الإنسانية ويعوق إطلاق سراح المحتجزين... يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".
 
 
