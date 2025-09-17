كندا: الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة "مروع"

05:24 ص

الوكيل الإخباري- وصفت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء، الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة بأنه "مروّع".





وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "إنه (الهجوم) يُفاقم الأزمة الإنسانية ويعوق إطلاق سراح المحتجزين... يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".