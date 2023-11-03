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الجمعة، 03-11-2023 08:31 ص

الولايات المتحدة تدعو لـهدنة مؤقتة ومحددة في غزة

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الوكيل الاخباري- أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أمس الخميس، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى إعلان هدنة إنسانية "مؤقتة ومحددة" لكنها لا ترتقي إلى وقف عام لإطلاق النار.

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وبحسب واشنطن تايمز جاء ذلك في مناسبة انتخابية، حض أحد الحاضرين بايدن على الدعوة لوقف لإطلاق النار في هذه الحرب، فرد الرئيس الأميركي "أعتقد أننا بحاجة إلى وقف مؤقت".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الوقف المؤقت يعني "وقفا إنسانيا مؤقتا ومحددا يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس".


وأضاف "الفكرة العامة هي أنه في تلك المساحة الجغرافية، وخلال هذه الفترات المحدودة، سيكون هناك وقف للأعمال العدائية بما يكفي للسماح بكل ما تحاول السماح به".


وسبق أن دعا البيت الأبيض لـ"هدن إنسانية مؤقتة" للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة أو لإجلاء مدنيين، لكنه رفض حتى الآن مناقشة وقف شامل لإطلاق النار .

 

بترا

 




 

 


 

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