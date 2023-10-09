مسؤول في المقاومة الفلسطينية يكشف مفاجأة عن الأسرى الإسرائيليين

الوكيل الاخباري-كشف المسؤول الكبير في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن كتائب القسام لديها أكثر من 100 أسير إسرائيلي مشيرا إلى أنه من بينهم ضباط كبار لينضموا إلى الأسرى الـ30 في قبضة "الجهاد الإسلامي".



وكانت إسرائيل قد أقرّت من جهتها بأن هناك أكثر من 200 إسرائيلي تم اختطافهم خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في إطار ما يعرف بعملية "طوفان الأقصى".

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تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عينّ الجنرال المتقاعد جال هيرش مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".



كما أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وجود مواطنين أميركيين بين الأسرى في غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل عنهم، ولا عن الأمريكيين الذين ربما قتلوا.

روسيا اليوم



