شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

الوكيل الإخباري - كشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاعٍ جوي مصنعة في غزة من طراز "مُتبّر 1" .
وقالت في بيان مقتضب، إنها استخدمت المنظومة في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.
وأضافت أنها دكت المواقع الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.
كتائب القسام تكشف لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاعٍ جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1" استخدمتها في التصدي لطائرات العدو خلال معركة #طوفان_الأقصى— سُـليمـان التـربـانـي . (@o099l) October 9, 2023
وان لبئسهم لشديد الله أكبر #غزه_تقاوم #غزة_تحت_القصف #FreePalastine #كتائب_القسام pic.twitter.com/YPPlS6qXKy