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الخميس، 19-10-2023 06:56 ص

اليوم الـ 13 .. تطورات طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الاخباري - دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الثالث عشر، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

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ومنذ بدء العملية وبحسب بيان، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة  3478 شهيدًا بينهم 853 طفلًا و636 سيدة، وإصابة 12065 آخرين.


وأشارت وزارة الصحة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.


في حين أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن نحو 1400 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 4000 آخرين في الهجوم الذي شنه مقاتلون من كتائب القسام يوم السبت الماضي على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكري المحيطة.


 




 

 


 

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