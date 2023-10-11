اندلاع مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الوكيل الإخباري- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في محيط المدخل الشمالي لمدينة البيرة الفلسطينية.

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ودارت المواجهات بعد قمع جنود الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، خرجت من مدينة رام الله باتجاه حاجز جيش الاحتلال المقام عند المدخل الشمالي للبيرة.



وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب الشبان، الذين ردوا بإضرام النيران في الإطارات المطاطية ورشق مركبات الاحتلال بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، حتى لحظة إعداد الخبر.



