الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

إيطاليا توجه طلبا عاجلا للسيسي بعد قصف غزة

لفتة ملكية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية

ولي العهد: سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما

تجارة عمان تُقدّم 200 الف دينار للأهل في غزة

8 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة رفح

الخصاونة: نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف الملك الوصي على مقدسات القدس

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

"الأمن السيبراني" يدعو إلى التوعية من تقليد ما ينشر على الإنترنت

عدد القتلى الإسرائيليين في طوفان الأقصى تجاوز عدد القتلى عام 1967

عاجل

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

الأربعاء، 11-10-2023 04:06 م

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

1202326144743767971944


الوكيل الإخباري- اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في محيط المدخل الشمالي لمدينة البيرة الفلسطينية.

اضافة اعلان


ودارت المواجهات بعد قمع جنود الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، خرجت من مدينة رام الله باتجاه حاجز جيش الاحتلال المقام عند المدخل الشمالي للبيرة.


وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب الشبان، الذين ردوا بإضرام النيران في الإطارات المطاطية ورشق مركبات الاحتلال بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، حتى لحظة إعداد الخبر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5555

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

dacf7fb772dea9b375e556a749518fe4

اشتباك عنيف في عسقلان

00063628827102202173713383031107

شهيدة و6 جرحى بينهم أطفال بقصف منزل جنوب خان يونس

380624053_882511829423984_8918081536366803993_n.png-cc3bc1f1-58f1-4752-b7f1-bc1caec8b37c

8 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة رفح

3a959902-12a0-46d6-a439-72bf826de5a0

مستعمرون يطلقون النار على المزارعين في سلفيت

حاملة-الطائرات-جيراند-فورد-لدعم-اسرائيل

حزب الله يُعلّق على ارسال واشنطن حاملة طائرات لدعم الاحتلال

أخبار متعلقة
IGca5

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

2017_12_28_10_54_17

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي وأمام معتقل "عوفر"

1020234204912916861592

الاحتلال يقتحم حي البالوع في البيرة

06128103132058226008038216840347

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون في قلقيلية

HNxCm

اعتقال شاب وإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

XxAPS

مواجهات مع الاحتلال في نابلس